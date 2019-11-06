Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 108vom 06.11.2019
Angekettet: Mein Partner kontrolliert mich!

Stephanie braucht dringend Britts Hilfe! Ihr Ex-Freund schlägt sie, was ein blauer Fleck in der Sendung beweist. Auch das gemeinsame Kind wird von ihm beschimpft. Was wird der Vaterschaftstest ans Licht bringen? Bei Michelle fließen die Tränen. Sie hat große Angst, dass ihr Freund Robin sie nicht attraktiv findet. Denn der steht auf große Brüste, die Michelle eindeutig nicht hat. Kann Britt die Beziehung retten? Rechte: Sat.1

