Staffel 10Folge 97vom 06.11.2019
Multikulti: Wie viele Zuwanderer verträgt Deutschland noch?
Britt
Folge 97: Multikulti: Wie viele Zuwanderer verträgt Deutschland noch?
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Diskussion in Deutschland zum Thema "Zuwanderung" kocht hoch. Was darf man sagen, ohne gleich als ausländerfeindlich zu gelten? Bei Britt kommen keine Politiker zu Wort, sondern Leute wie Du und ich. Oliver meint: "Das Boot ist voll. Ausländer, die in Deutschland leben, wollen sich nicht integrieren." Aber was wird Abdul dazu sagen, der schon seit 18 Jahren in Deutschland lebt? Rechte: Sat.1
Britt
