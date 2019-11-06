Staffel 10Folge 105vom 06.11.2019
Operation Traumbody - Mein Körper muss perfekt sein!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 105: Operation Traumbody - Mein Körper muss perfekt sein!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Seit ihrer Schönheits-OP ist Tina ein neuer Mensch - mit dem Ergebnis ihrer Bauchstraffung ist sie so zufrieden, dass sie am liebsten gleich mit einer Brust-OP weitermachen würde. "Das ist doch krank!" hält Tanja dagegen. Schönheits-Operationen kommen für sie nur nach Krankheiten oder Unfällen infrage. Pro und Contra von Schönheitschirurgie - viel Gesprächsstoff für Britt und ihre Gäste! Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1