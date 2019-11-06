Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 102vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Anonyme Affären

Folge 102: Britt deckt auf: Anonyme Affären

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eileen ist von ihrem Freund Manfred betrogen worden. Er hatte Sex mit einer Bekannten. Angeblich ist er dabei aber nicht "gekommen", sondern hat sich eines Besseren besonnen und den Akt beendet. Nun kämpft Manfred unter Tränen darum zu beweisen, dass ihm die Sache nichts bedeutet hat. Aber wird er den Lügendetektortest bestehen, und wird Eileen ihn zurücknehmen? Rechte: Sat.1

