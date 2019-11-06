Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 115vom 06.11.2019
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Tanja möchte heute ihr Leben in Ordnung bringen. Dafür will sie die Beziehung zu ihrem Freund Mohammed beenden. Sie wirft ihm vor, sie geschlagen, pausenlos betrogen und damit ihr Leben ruiniert zu haben. Tanja ist zwar von ihm im sechsten Woche schwanger, doch sie will das Baby definitiv in den nächsten Tagen abtreiben lassen. Sie sieht keine Perspektive mit dem untreuen Mohammed. Abschließend soll ein Lügendetektortest Licht ins Dunkel bringen ... Rechte: Sat.1

