SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 114vom 06.11.2019
41 Min.Folge vom 06.11.2019

Alexander ist rasend eifersüchtig und glaubt fest, dass Michaela ihm ein falsches Liebesversprechen gegeben hat. Dabei ist er derjenige, der freizügig zugibt, dass er neben Michaela noch eine weitere Freundin hat. Nimmt sich Michaela die gleichen Freiheiten wie Alexander? Marc bringt die spannenden Testergebnisse! Rechte: Sat.1

