Britt

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 120vom 06.11.2019
Dicke Dinger! Ich steh auf XXL

Folge 120: Dicke Dinger! Ich steh auf XXL

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nach zwei Schönheits-Operationen hat Jenny endlich die für sie perfekte Körbchengröße 70 G, und sie findet sich damit unwiderstehlich. Bei Silikon sieht Georgio rot. Riesenbrüste sind für ihn unästhetisch - er steht auf "Natur pur" und kann Frauen wie Jenny so gar nichts abgewinnen. Ob echt oder unecht, groß oder klein - bei Britt ist heute für jeden etwas dabei. Rechte: Sat.1

