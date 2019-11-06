Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 117vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Heimliche Sexlügen

41 Min.Folge vom 06.11.2019

Christian ist den Gerüchten seiner Clique ausgeliefert, die besagen, dass seine Freundin Jennifer ihm angeblich ein Kind untergejubelt hat. Da Jennifer kein Kind von Traurigkeit ist, fordert er jetzt einen Vaterschaftstest. Carolin ist eine Flirtkanone, was ihren Exfreund Matthias zur Weißglut gebracht und schließlich die Trennung provoziert hat. Wird ein Lügendetektortest die zwei wieder vereinen? Rechte: Sat.1

