Staffel 10Folge 44vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Wilde Betthüpfer
Britt
Folge 44: Britt deckt auf: Wilde Betthüpfer
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nach einem Streit mit seiner Freundin Nancy verlässt David die gemeinsame Wohnung und trifft sich mit einem 15-jährigen Mädchen. Am nächsten Morgen taucht er mit einem zerkratzten Rücken wieder auf. Nancys Alarmglocken läuten, obwohl David sich angeblich bei einer Schlägerei verletzt hat. Stimmt das nicht, dann will Nancy ihn verlassen, obwohl sie im neunten Monat schwanger ist. Was wird der Lügendetektor ans Licht bringen? Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1