Staffel 10Folge 76vom 06.11.2019
Folge 76: Dominant - Mein Mann muss ein Macho sein
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Machos sind die besseren Männer - das behauptet Josi, denn nur die können ihr das geben, was sie braucht! Nur vor einem Macho hat sie Respekt, andere Männer sind langweilige Softies. Das schmeichelt Marc - er zeigt seiner Partnerin Jessica täglich, wer zu Hause die Hosen anhat. Aber wie wird Ibo bei den Frauen ankommen? Er behauptet, die Damen reihenweise durch seinen Gesang zum Höhepunkt zu bringen ... Rechte: Sat.1
