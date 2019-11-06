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Britt

SAT.1Staffel 10Folge 91vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Schamlose Lügengeschichten

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Britt

Folge 91: Britt deckt auf: Schamlose Lügengeschichten

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Jennifer macht heute von einem Lügendetektortest abhängig, ob sie ihrem Freund Maik noch eine Chance gibt. "Er hat noch Kontakt zu seiner Ex Chantal. Ich will wissen, ob da noch mehr läuft. Dann kann er sofort seine Sachen packen." Maik beteuert unterdessen mehrmals in der Show, dass er ausschließlich für Jennifer Gefühle habe, doch das Testergebnis lässt ihn alt aussehen: Wie viele Lügen bringt der Test ans Tageslicht? Und vor allem: Wie reagiert Jennifer auf die Ergebnisse? Rechte: Sat.1

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