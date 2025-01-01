Jenny, Anne, Amiaz versus Nina, Hartmut, RossJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Jenny, Anne, Amiaz versus Nina, Hartmut, Ross
43 Min.Ab 6
Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jenny Elvers, Amiaz Habtu, Nina Moghaddam, Ross Antony) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions