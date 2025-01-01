Joyce, Leonard, Oliver versus Caroline, Gloria, PierreJetzt kostenlos streamen
Joyce, Leonard, Oliver versus Caroline, Gloria, Pierre
43 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Joyce Ilg, Oliver Petszokat, Caroline Frier und Pierre M. Krause) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1