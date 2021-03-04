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Buchstaben Battle

Jasmin, Fabian, Susan versus Ross, Jana, Ricardo

SAT.1Folge vom 04.03.2021
Jasmin, Fabian, Susan versus Ross, Jana, Ricardo

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Buchstaben Battle

Folge vom 04.03.2021: Jasmin, Fabian, Susan versus Ross, Jana, Ricardo

43 Min.Folge vom 04.03.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jasmin Wagner, Susan Sideropoulos, Ross Antony und Riccardo Simonetti) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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