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Buchstaben Battle

Mickie, Cornelia, Madita versus Mario, Alexandros, Jeannine

SAT.1
Mickie, Cornelia, Madita versus Mario, Alexandros, Jeannine

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Buchstaben Battle

Mickie, Cornelia, Madita versus Mario, Alexandros, Jeannine

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Mickie Krause, Madita van Hülsen, Mario Basler und Jeannine Michaelsen) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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