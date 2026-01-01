Özcan, Karin, Lisa versus John, Matthias, MeltemJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
43 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshowcaroline, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Özcan Cosar, Lisa Feller, John Doyle und Meltem Kaptan) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions