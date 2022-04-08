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Buchstaben Battle

Susan, Kay, Mario versus Esther, Monika, Ross

SAT.1Folge vom 08.04.2022
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Buchstaben Battle

Folge vom 08.04.2022: Susan, Kay, Mario versus Esther, Monika, Ross

43 Min.Folge vom 08.04.2022Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Susan Sideropoulos, Mario Basler, Esther Schweins und Ross Antony) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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