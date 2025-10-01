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E.J.

Staffel 1Folge 10vom 01.10.2025
E.J.

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Folge 10: E.J.

42 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

Ginny Bretton hat ein selbstfahrendes Auto entwickelt: E.J. Doch die Technik scheint nicht ausgereift, denn ein Wagen tötet Ginnys Mitarbeiter Adam. Nun ist es an Bull zu beweisen, dass Ginny nicht für Adams Tod verantwortlich ist. Dabei ist vor allem Cables ganzes Hacker-Know-How gefragt, denn die Codes, auf denen E.J.s Software basiert, sind komplex. Und es scheint eine Hintertür für Manipulationen zu geben, die sich jemand nutzbar gemacht hat ...

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