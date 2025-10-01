Bull
Folge 3: Die wahre Geschichte
42 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12
Zu Studienzeiten wurde Reese von Mike vergewaltig, dem Star des Uni-Basketball-Teams. Kurze Zeit danach wurde Mike erschossen. Die windige Journalistin Ellen Huff hat den bislang ungelösten Fall in ihrem Podcast aufgegriffen, woraufhin die Polizei die Angelegenheit neu aufrollte - was Reese eine Mordanklage eingebracht hat. Bull will der jungen Frau helfen. Doch dafür muss er zunächst Ellens zweifelhafte Methoden entlarven, um vor Gericht überzeugen zu können.
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Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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