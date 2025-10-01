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Die wahre Geschichte

Paramount GlobalStaffel 1Folge 3vom 01.10.2025
Die wahre Geschichte

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Folge 3: Die wahre Geschichte

42 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

Zu Studienzeiten wurde Reese von Mike vergewaltig, dem Star des Uni-Basketball-Teams. Kurze Zeit danach wurde Mike erschossen. Die windige Journalistin Ellen Huff hat den bislang ungelösten Fall in ihrem Podcast aufgegriffen, woraufhin die Polizei die Angelegenheit neu aufrollte - was Reese eine Mordanklage eingebracht hat. Bull will der jungen Frau helfen. Doch dafür muss er zunächst Ellens zweifelhafte Methoden entlarven, um vor Gericht überzeugen zu können.

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