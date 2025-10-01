Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Der Deal ihres Lebens

Paramount GlobalStaffel 1Folge 17vom 01.10.2025
Der Deal ihres Lebens

Der Deal ihres LebensJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 17: Der Deal ihres Lebens

40 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

Die Lehrerin Erin Howland wird von ihrer Bank bei einem dubiosen Aktiengeschäft um ihr gesamtes Erspartes betrogen. Als Bull ein wenig nachforscht findet er heraus, dass noch zahlreiche weitere Kunden auf dieselbe Weise abgezockt wurden. Er bringt den Fall vor Gericht - obwohl er damit seine eigene Firma riskiert. Zu seinem Pech hat Richter Vortuba den Vorsitz, und der ist überhaupt nicht gut auf den Psychologen und seine Arbeitsweise zu sprechen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen