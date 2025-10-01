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Bull

Zu perfekt

Paramount GlobalStaffel 1Folge 8vom 01.10.2025
Zu perfekt

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Bull

Folge 8: Zu perfekt

42 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

Der aktuelle Fall wird ein wenig heikel für Bull und sein Team: Lifestyle-Königin Bella Colón - Bennys Schwester und Bulls Ex-Frau - wird auf Schadensersatz in Millionenhöhe verklagt, weil eines Ihrer Vitaminpulver für den Tod von Olivia Brooks verantwortlich sein soll. Die Jury empfindet eine Art Hassliebe für Perfektionistin Bella, weswegen es nicht leicht sein wird, genügend Geschworene von ihrer Unschuld zu überzeugen. Doch Bull hat einen cleveren Plan.

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