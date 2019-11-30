Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 1vom 30.11.2019
49 Min.Folge vom 30.11.2019Ab 6

In Rußbach hat ein starkes Unwetter für wüste Zerstörung gesorgt. Das österreichische Bundesheer muss anrücken, um die Katastrophe in den Griff zu bekommen. Im Rahmen des Einsatzes soll unter anderem eine neue Brücke errichtet werden. ATV hat die fleißigen Helfer bei ihrer Arbeit begleitet und liefert zudem nützliche Hintergrundinformationen zur umfangreichen Ausbildung eines Bundesheersoldaten.

