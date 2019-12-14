Staffel 01 Folge 03: Auftrag Grenzüberwachung - Bundesheer im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Bundesheer im Einsatz
Folge 3: Staffel 01 Folge 03: Auftrag Grenzüberwachung - Bundesheer im Einsatz
48 Min.Folge vom 14.12.2019Ab 6
ATV begleitet das österreichische Bundesheer bei diversen Grenzeinsätzen im Burgenland und in Tirol. Um unbemerkt über die Grenze in ein anderes Land zu gelangen, begeben sich viele Menschen sogar in Lebensgefahr. Die Soldaten werden deshalb oft mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert und müssen meist schnell reagieren. Doch welches Durchgriffsrecht hat das Heer tatsächlich in einer solchen Situation?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bundesheer im Einsatz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4