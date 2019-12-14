Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bundesheer im Einsatz

Staffel 01 Folge 03: Auftrag Grenzüberwachung - Bundesheer im Einsatz

ATVStaffel 1Folge 3vom 14.12.2019
Staffel 01 Folge 03: Auftrag Grenzüberwachung - Bundesheer im Einsatz

Staffel 01 Folge 03: Auftrag Grenzüberwachung - Bundesheer im EinsatzJetzt kostenlos streamen

Bundesheer im Einsatz

Folge 3: Staffel 01 Folge 03: Auftrag Grenzüberwachung - Bundesheer im Einsatz

48 Min.Folge vom 14.12.2019Ab 6

ATV begleitet das österreichische Bundesheer bei diversen Grenzeinsätzen im Burgenland und in Tirol. Um unbemerkt über die Grenze in ein anderes Land zu gelangen, begeben sich viele Menschen sogar in Lebensgefahr. Die Soldaten werden deshalb oft mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert und müssen meist schnell reagieren. Doch welches Durchgriffsrecht hat das Heer tatsächlich in einer solchen Situation?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bundesheer im Einsatz
ATV
Bundesheer im Einsatz

Bundesheer im Einsatz

Alle 1 Staffeln und Folgen