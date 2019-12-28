Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bundesheer im Einsatz

Staffel 01 Folge 04: Unsichtbare Feinde - Bundesheer im Einsatz

ATVStaffel 1Folge 4vom 28.12.2019
49 Min.Folge vom 28.12.2019Ab 6

Ihr Feind ist meist unsichtbar, bringt aber lebensbedrohliche Gefahren mit sich: Die ABC-Abwehrtruppe des österreichischen Bundesheers bekämpft atomare, biologische und chemische Stoffe. Bei einer Bedrohung können die Abwehrspezialisten mit ihrer umfangreichen Ausrüstung eingreifen und das Schadensausmaß begrenzen. ATV begleitet die Soldaten von der Ausbildung bis zum ersten Einsatz.

