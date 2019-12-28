Staffel 01 Folge 04: Unsichtbare Feinde - Bundesheer im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Bundesheer im Einsatz
Folge 4: Staffel 01 Folge 04: Unsichtbare Feinde - Bundesheer im Einsatz
49 Min.Folge vom 28.12.2019Ab 6
Ihr Feind ist meist unsichtbar, bringt aber lebensbedrohliche Gefahren mit sich: Die ABC-Abwehrtruppe des österreichischen Bundesheers bekämpft atomare, biologische und chemische Stoffe. Bei einer Bedrohung können die Abwehrspezialisten mit ihrer umfangreichen Ausrüstung eingreifen und das Schadensausmaß begrenzen. ATV begleitet die Soldaten von der Ausbildung bis zum ersten Einsatz.
Bundesheer im Einsatz
© ProSiebenSat.1 PULS 4