Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bundesheer im Einsatz

Staffel 01 Folge 06: Mission Bosnien (2) - Bundesheer im Einsatz

ATVStaffel 1Folge 6vom 11.01.2020
Staffel 01 Folge 06: Mission Bosnien (2) - Bundesheer im Einsatz

Staffel 01 Folge 06: Mission Bosnien (2) - Bundesheer im EinsatzJetzt kostenlos streamen

Bundesheer im Einsatz

Folge 6: Staffel 01 Folge 06: Mission Bosnien (2) - Bundesheer im Einsatz

48 Min.Folge vom 11.01.2020Ab 6

Das österreichische Bundesheer ist in Bosnien im Einsatz. Diesmal proben sie eine groß angelegte Geiselbefreiung, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Dabei müssen die Gefangenen evakuiert und ein Aufmarsch von Demonstranten unter Kontrolle gebracht werden. Außerdem kommt in Bosnien ein ganz spezieller Entschärfungsroboter zum Einsatz, der unter anderem bei Bombendrohungen verwendet werden kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bundesheer im Einsatz
ATV
Bundesheer im Einsatz

Bundesheer im Einsatz

Alle 1 Staffeln und Folgen