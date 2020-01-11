Staffel 01 Folge 06: Mission Bosnien (2) - Bundesheer im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Bundesheer im Einsatz
Folge 6: Staffel 01 Folge 06: Mission Bosnien (2) - Bundesheer im Einsatz
48 Min.Folge vom 11.01.2020Ab 6
Das österreichische Bundesheer ist in Bosnien im Einsatz. Diesmal proben sie eine groß angelegte Geiselbefreiung, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Dabei müssen die Gefangenen evakuiert und ein Aufmarsch von Demonstranten unter Kontrolle gebracht werden. Außerdem kommt in Bosnien ein ganz spezieller Entschärfungsroboter zum Einsatz, der unter anderem bei Bombendrohungen verwendet werden kann.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4