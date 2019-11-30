Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bundesheer im Einsatz

Staffel 01 Folge 07: Unwetterchaos in Österreich - Bundesheer im Einsatz

ATVStaffel 1Folge 7vom 30.11.2019
Staffel 01 Folge 07: Unwetterchaos in Österreich - Bundesheer im Einsatz

Staffel 01 Folge 07: Unwetterchaos in Österreich - Bundesheer im EinsatzJetzt kostenlos streamen

Bundesheer im Einsatz

Folge 7: Staffel 01 Folge 07: Unwetterchaos in Österreich - Bundesheer im Einsatz

49 Min.Folge vom 30.11.2019Ab 6

In Österreich herrscht Chaos: Heftige Unwetter haben eine Spur der Verwüstung nach sich gezogen und großräumige Schäden hinterlassen. Durch verheerende Lawinen- und Murenabgänge wurden bereits mehrere Menschen verletzt und eine Person getötet. Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun, um die Situation in den Griff zu bekommen. ATV hat das Bundesheer bei den herausfordernden Aufräumarbeiten in Kärnten und der Steiermark begleitet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bundesheer im Einsatz
ATV
Bundesheer im Einsatz

Bundesheer im Einsatz

Alle 1 Staffeln und Folgen