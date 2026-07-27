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Burgenland heute
Folge 1192: Burgenland heute vom 27.07.2026
22 Min.Folge vom 27.07.2026
Zwei Badeteiche im Burgenland bleiben gesperrt | Regierung einigt sich auf Wehrdienstreform | Single-Reisen als Tourismus-Nische | Meldungen | Klimafitter Wald: Forschung für neue Baumarten | Eisenstädter Feuerwehrmuseum muss weichen | Leithaprodersdorf schreibt ÖFB-Cup-Geschichte | Schloss-Spiele Kobersdorf mit starkem Saisonfinale
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