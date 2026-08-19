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Burgenland heute
Folge 1215: Burgenland heute vom 19.08.2026
18 Min.Folge vom 19.08.2026
Lkw-Maut: Doskozil will nachschärfen | ORF Burgenland Sommergespräche: Haider-Wallner (Grüne) verteidigt Lkw-Maut | Hitze sorgt für frühe Weinlese im Nordburgenland | Start der Wein- und Genusstage in Eisenstadt
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