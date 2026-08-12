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Burgenland heute

Burgenland heute vom 12.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1208vom 12.08.2026
Burgenland heute vom 12.08.2026

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Folge 1208: Burgenland heute vom 12.08.2026

20 Min.Folge vom 12.08.2026

Rettung der Karpfen am Darscho-See | Partielle Sonnenfinsternis in Österreich | Frischer Wind im Reptilienzoo Klagenfurt | Aktuelle Meldungen | Neufelder See: Wasserrettung im Dauereinsatz | Aus dem Archiv: Kriegsfunde im Neusiedler See | Burgenländer bei Leichtathletik-EM und Reit-WM

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