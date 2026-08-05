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Burgenland heute

Burgenland heute vom 05.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1201vom 05.08.2026
Burgenland heute vom 05.08.2026

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Burgenland heute

Folge 1201: Burgenland heute vom 05.08.2026

19 Min.Folge vom 05.08.2026

Gesundheitsstudie: Investitionen im Burgenland geschätzt | Landwirtschaft leidet: Dürre-Maßnahmenpaket gefordert | LWK-Präsident Berlakovich zu Burgenlands Erntekrise | Meldungen | Volkstanzwoche: 55 Teilnehmer auf Burg Lockenhaus | Benefizabend in Jennersdorf unterstützt Frauenprojekte

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