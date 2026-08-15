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Burgenland heute

Burgenland heute vom 15.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1211vom 15.08.2026
Burgenland heute vom 15.08.2026

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Folge 1211: Burgenland heute vom 15.08.2026

23 Min.Folge vom 15.08.2026

Hitze und Dürre belasten Feuerwehren und Bauern | Mariä Himmelfahrt: Kirtag in Loretto lockt Besucher | Meldungen | ASK Baumgarten feiert Comeback nach zwölf Jahren | Burgenlands Campingplätze im Sommer gut ausgelastet | "Dai Dai": Shakiras Sommerhit sorgt für Tanzlaune | Viel Applaus für "Wie im Himmel" in Güssing | Film beleuchtet Geschichte der Burgenland-Roma

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