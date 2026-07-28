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Burgenland heute
Folge 1193: Burgenland heute vom 28.07.2026
20 Min.Folge vom 28.07.2026
Lenzing:300 Jobs bei möglichem Produktions-Aus bedroht | Lenzing kündigt Strategiewechsel für mehr Profitabilität an | Doskozil schließt Übernahme von Lenzing-Werk nicht aus | Sommergespräch: Wirth äußert sich zu Lenzing und Ruck-Causa | Meldungen | Wasserknappheit im Seewinkel
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