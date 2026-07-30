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Burgenland heute

Burgenland heute vom 30.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1195vom 30.07.2026
Burgenland heute vom 30.07.2026

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Folge 1195: Burgenland heute vom 30.07.2026

20 Min.Folge vom 30.07.2026

Feuerwehren bekämpfen Flurbrand an der ungarischen Grenze | Wasserleitungsverband investiert in neue Brunnen und Wasserwerke | Direktor Lukas Kolla beschreibt die Investitionen des Wasserleitungsverbandes | Archäologen graben Geschirrwerkstatt aus der Römerzeit in Burg aus | Meldungen | Kostümprobe im Schloss Tabor für Operette "Wiener Blut" | Chinesisch-burgenländisches Konzert begeisterte im Wiener Musikverein

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