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Café Puls - Der Check

Café Puls - Der Check vom 22.03.2026

PULS 4Staffel 1Folge 18vom 22.03.2026
Café Puls - Der Check vom 22.03.2026

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Café Puls - Der Check

Folge 18: Café Puls - Der Check vom 22.03.2026

25 Min.Folge vom 22.03.2026

Von der Couch mitten ins Leben: Bianca Schwarzjirg und Florian Danner besprechen gemeinsam mit Expert:innen, was Österreich wirklich bewegt. Sie entlarven Mythen, geben Tipps rund um Finanzen, Haushalt und Wohnen und beantworten Fragen rund um Gesundheit, Ernährung und Beziehung - und das alles mit journalistischem Tiefgang und Café Puls-Charme.

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