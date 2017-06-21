Folge vom 21.06.2017
Flamenco, olé!Jetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 21.06.2017: Flamenco, olé!
22 Min.Folge vom 21.06.2017
Buddy Valastro hat heute Besuch von zwei schillernden Damen: Eva und Lisa sind Flamenco-Tänzerinnen mit eigenem Ensemble und bereiten ein Fest vor, bei dem sie Kunst und Kultur des Flamenco zelebrieren wollen. Dafür brauchen sie eine Torte, die zum Motto passt. Zur Inspiration lässt sich der Cake Boss etwas vortanzen und weiß sofort, wie das Backwerk aussehen soll. Das üppig mit Rüschen verzierte Flamenco-Kleid ist die perfekte Vorlage und beweist wieder einmal, dass Mode und Torten hervorragend harmonieren. Außerdem weckt es in Buddy den Matador. Die wenigsten wissen nämlich, dass der Spitzenkonditor jede Menge Rhythmus im Blut hat.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.