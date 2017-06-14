Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 14.06.2017: Mauro auf Freiersfüßen
22 Min.Folge vom 14.06.2017
Jesse steht kurz vor ihrer Heirat. Die Location ist eine alte Villa mit Garten, denn die Zeremonie soll draußen stattfinden. Fokus der Hochzeit liegt auf dem Blumenschmuck, alles soll mit einem Meer aus Blumen umrankt werden. Und natürlich auch der Kuchen, den der Cake Boss anfertigen soll. Buddy ist mit Blüten verzierten Hochzeitstorten groß geworden und freut sich sehr über den Auftrag. Die Farben Beige, Rosé, Lila und Gold werden den Ton angeben, und die Füllung soll aus Salzkaramell sein. Einziger Knackpunkt sind die Blumengestecken: Die sollen nämlich ganz aus Cupcakes gemacht werden - und da hat Buddy mit den Gesetzen der Schwerkraft zu kämpfen.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.