Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 14.06.2017: Der Drache spuckt Feuer
23 Min.Folge vom 14.06.2017
Vollkontakt-Ritterkämpfer Damion hat heute einen äußerst kniffligen Auftrag für Buddy Valastro: Er bestellt eine feuerspeiende Drachen-Torte, die auf einem großen Turnier mit Mannschaften aus dem ganzen Land präsentiert werden soll. Da die Kämpfe dieser Hobby-Ritter wirklich beeindruckend sind, will der Cake Boss eine sagenhafte Torte fabrizieren, doch der erste Testlauf - mit mickriger Flamme - ist wenig beeindruckend. Der Flammenwerfer der zweiten Version dagegen ist so mächtig, dass Buddys Drache ein ganzes Haus in Schutt und Asche legen könnte. Wer hier zu nah an der Torte steht, wird die Feuer-Show womöglich nicht überleben!
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.