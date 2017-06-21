Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 21.06.2017: Knallbunt ins Ziel
22 Min.Folge vom 21.06.2017
In dieser Episode trifft sich Buddy mit Ras Baraka, dem Bürgermeister von Newark. Da das neue Schuljahr bald anfängt, möchte er Rucksäcke mit Schulmaterialien für Kinder spenden, deren Eltern sich das nicht leisten können. Die Sachen sollen im Freizeitzentrum verteilt werden, wo Ras die Kids auch mit einer Torte überraschen will. Cake Boss Buddy plant, die Schüler nach den Ferien mit einem gigantischen Kuchen in Rucksack-Form zu motivieren. Außerdem: eine Torte zum fünfjährigen Jubiläum des „Color Run“, ein Rennen, bei dem die Läufer sauber starten und nach jedem Kilometer mit Farben beworfen werden, bis sie kunterbunt im Ziel eintreffen.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.