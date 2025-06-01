Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 01.06.2025: Traum in Blau
21 Min.Folge vom 01.06.2025
Ein Ehepaar verlässt sein Vorstadtleben in Texas, um auf der wunderschönen Insel Aruba neu anzufangen. Nachdem sie sich in die entspannte Kultur und die herzliche Gemeinschaft verliebt haben, freuen sie sich darauf, ihre beiden kleinen Söhne in dieser Umgebung großzuziehen. Da die Familie ihre Zeit am liebsten draußen verbringt, ist ein eigener Swimmingpool im neuen Zuhause ein absolutes Muss.
