Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 18.05.2025: Zurück in die Heimat
21 Min.Folge vom 18.05.2025
Er ist in der Dominikanischen Republik aufgewachsen und träumt davon, seine eigenen Kinder dort großzuziehen. Gemeinsam mit seiner Frau sucht das Paar nach einem Haus, das ihnen den Neustart in der Karibik ermöglicht – und Platz bietet für ein aktives Familienleben zwischen Strand, Palmen und türkisblauem Wasser. Für sie bedeutet der Umzug auch, dem hektischen Alltag und den kalten Wintern in Connecticut zu entfliehen – und zu einem natürlicheren, gesünderen Lebensstil zurückzukehren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.