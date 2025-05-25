Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Hauptsache Strand

HGTVFolge vom 25.05.2025
Hauptsache Strand

Hauptsache StrandJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 25.05.2025: Hauptsache Strand

21 Min.Folge vom 25.05.2025

Ein junges Paar, das in der Karibik aufgewachsen ist, will mit seinen fünf Kindern endlich zurück auf eine Insel. Ihr Ziel: ein großzügiges Haus am Meer in der Dominikanischen Republik, das gleichzeitig ihr Zuhause und der Ausgangspunkt für ein neues Abenteuer wird — denn sie planen, ein luxuriöses Strandhotel zu eröffnen. Doch zuerst braucht es ein Zuhause, das den Trubel einer Großfamilie aushält.

Alle verfügbaren Folgen