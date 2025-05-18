Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 18.05.2025: Im Hundehimmel
21 Min.Folge vom 18.05.2025
Ein junges Paar, das sich im Studium kennenlernte, träumt von einem Neuanfang in Bocas del Toro, Panama. Gemeinsam möchten sie nicht nur ein Bed & Breakfast eröffnen, sondern auch ein Zuhause schaffen, das viel Platz für ihre Hunde bietet – und für sportliche Aktivitäten wie Beachvolleyball. Ihre Vision: ein gastfreundliches, lebendiges Haus am Meer, das Mensch und Tier glücklich macht.
Genre:Reality, Haus und Garten
