Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 2: Justin Hartley
44 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 6
Justin Hartleys Freund hat lange für ein Haus gespart, doch das Geld reichte nicht aus, um den Garten zu verschönern. Hartley überrascht seinen Kumpel und baut gemeinsam mit Jonathan und Drew Scott den Garten um. Die Profis erneuern den Pool, bepflanzen die Flächen und bauen eine gemütliche Terrasse.
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Celebrity DIY: Stars packen an
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Entertainment GmbH