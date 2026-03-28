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Celebrity DIY: Stars packen an

Justin Hartley

sixxStaffel 2Folge 2vom 28.03.2026
Justin Hartley

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 2: Justin Hartley

44 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 6

Justin Hartleys Freund hat lange für ein Haus gespart, doch das Geld reichte nicht aus, um den Garten zu verschönern. Hartley überrascht seinen Kumpel und baut gemeinsam mit Jonathan und Drew Scott den Garten um. Die Profis erneuern den Pool, bepflanzen die Flächen und bauen eine gemütliche Terrasse.

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