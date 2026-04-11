Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 7: Darren Criss
45 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 6
Der Broadway- und TV-Star Darren Criss möchte seinem besten Freund und Manager Ricky danken, der ihm vor über zehn Jahren den Durchbruch in der Unterhaltungsbranche ermöglichte. Gemeinsam mit Jonathan und Drew verwandelt Darren Rickys vernachlässigte Garage in ein vielseitiges Büro mit Gästebereich.
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Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 4: Warner Bros. Entertainment GmbH