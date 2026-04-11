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Celebrity DIY: Stars packen an

Darren Criss

sixxStaffel 2Folge 7vom 11.04.2026
Darren Criss

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 7: Darren Criss

45 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 6

Der Broadway- und TV-Star Darren Criss möchte seinem besten Freund und Manager Ricky danken, der ihm vor über zehn Jahren den Durchbruch in der Unterhaltungsbranche ermöglichte. Gemeinsam mit Jonathan und Drew verwandelt Darren Rickys vernachlässigte Garage in ein vielseitiges Büro mit Gästebereich.

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