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Celebrity DIY: Stars packen an

LeAnn Rimes

sixxStaffel 2Folge 6vom 11.04.2026
LeAnn Rimes

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 6: LeAnn Rimes

45 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 6

Die Country- und Popikone LeAnn Rimes möchte sich bei ihrem langjährigen Freund Roger bedanken, der als Therapeut LeAnn durch ihre dunkelste Zeit begleitete. Gemeinsam mit Scott und Jonathan verwandelt sie Rogers veraltete Küche in eine moderne Koch- und Unterhaltungsoase. Die Brüder schaffen einen offenen Wohn-Essbereich mit dramatischen schwarzen Schränken, verlegen die Waschküche und gestalten einen großzügigen Außenbereich mit Pizzaofen und Feuerstelle.

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