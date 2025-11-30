Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
CHAINED

Die ersten Stunden in der Wildnis

JoynStaffel 1Folge 1
Die ersten Stunden in der Wildnis

Die ersten Stunden in der WildnisJetzt kostenlos streamen

CHAINED

Folge 1: Die ersten Stunden in der Wildnis

38 Min.Ab 12

Flying Uwe und LetsHugo werden in der Wildnis von Transsilvanien in Rumänien ausgesetzt. Als sie aneinandergekettet werden, ahnen sie bereits, dass dieses Abenteuer schwerer wird, als erwartet, und sie sollen Recht behalten...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

CHAINED
Joyn
CHAINED

CHAINED

Alle 1 Staffeln und Folgen