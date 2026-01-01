Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
CHAINED

BTS 1: Auf nach Rumänien, auf ins Survival Abenteuer

JoynStaffel 1Folge 9
BTS 1: Auf nach Rumänien, auf ins Survival Abenteuer

BTS 1: Auf nach Rumänien, auf ins Survival AbenteuerJetzt kostenlos streamen

CHAINED

Folge 9: BTS 1: Auf nach Rumänien, auf ins Survival Abenteuer

20 Min.Ab 12

Uwe und Hugo machen sich auf den Weg nach Rumänien, um ihr Survival-Abenteuer zu starten. Noch wissen sie nicht, was genau sie erwartet und wie hart es für sie wird, darum wird die Zeit erstmal noch in Ruhe genossen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

CHAINED
Joyn
CHAINED

CHAINED

Alle 1 Staffeln und Folgen