Ungemütliche Nacht und gefährliche WanderungJetzt kostenlos streamen
CHAINED
Folge 3: Ungemütliche Nacht und gefährliche Wanderung
30 Min.Ab 12
Kälte, Dunkelheit und ein harter Untergrund! Auf Hugo und Uwe wartet eine ungemütliche erste Nacht. Aber auch am nächsten Tag haben die beiden mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Genre:Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Klangfarbenspiel UG