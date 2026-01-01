BTS 2: Hundeshelter in RumänienJetzt kostenlos streamen
Folge 10: BTS 2: Hundeshelter in Rumänien
19 Min.Ab 12
In Rumänien gibt es viele Straßenhunde. Bevor sich Uwe und Hugo auf den Weg in die Wildnis machen, wollen sie einen Hundeshelter besuchen und unterstützen.
Genre:Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Klangfarbenspiel UG