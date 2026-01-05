Zum Inhalt springenBarrierefrei
Höhen-Challenge an der Talsperre

Kabel EinsStaffel 2026Folge 1vom 05.01.2026
Folge 1: Höhen-Challenge an der Talsperre

29 Min.Folge vom 05.01.2026

Eine Sendung voller Herausforderungen: Moderator Kevin muss auf der Rappbode Talsperre in extremer Höhe gleich zwei Challenges machen. Das Team muss in 30 Minuten drei Fische angeln und Kim muss sich im yoin Dreikampf beweisen.

